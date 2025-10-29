Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн La Luz Reserves - Wanderers 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Резервная лига: La Luz ReservesWanderers . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Уругвай - Резервная лига
La Luz Reserves
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Wanderers
61'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Wanderers icon
61'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
11'
Угловой
La Luz Reserves - Угловой
18'
Угловой
Wanderers - Угловой
41'
Угловой
La Luz Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Wanderers - 1-ый Гол
70'
Угловой
Wanderers - Угловой
74'
Угловой
La Luz Reserves - Угловой
75'
Угловой
Wanderers - Угловой
82'
Угловой
La Luz Reserves - Угловой
90+1'
Угловой
Wanderers - Угловой
90+6'
Угловой
La Luz Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча La Luz Reserves — Wanderers

Команда La Luz Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-13. Команда Wanderers, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-13. Команда La Luz Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Wanderers забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
La Luz Reserves La Luz Reserves
49%
Wanderers Wanderers
51%
Атаки
109
111
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
0
4
Комментарии к матчу
