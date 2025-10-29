Смотреть онлайн La Luz Reserves - Wanderers 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Резервная лига: La Luz Reserves — Wanderers . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча La Luz Reserves — Wanderers
Команда La Luz Reserves в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-13. Команда Wanderers, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-13. Команда La Luz Reserves в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Wanderers забивает 2, пропускает 1.