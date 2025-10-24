24.10.2025
Смотреть онлайн Stade Lausanne-Ouchy II - FC Concordia Lausanne 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Switzerland 2. Liga Interregional: Stade Lausanne-Ouchy II — FC Concordia Lausanne . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Switzerland 2. Liga Interregional
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Текстовая трансляция
14'
Stade Lausanne-Ouchy II - Угловой
27'
FC Concordia Lausanne - Угловой
32'
FC Concordia Lausanne - Незабитый пенальти
Счет после первого тайма 0:0
70'
Stade Lausanne-Ouchy II - Угловой
71'
FC Concordia Lausanne - Угловой
85'
Stade Lausanne-Ouchy II - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Stade Lausanne-Ouchy II — FC Concordia Lausanne
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
94
109
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу