Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Кавалри - Йорк Юнайтед 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаЧемпионат Канады по футболу. Премьер-лига: КавалриЙорк Юнайтед, 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ATCO Field.

МСК, 3 тур, Стадион: ATCO Field
Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига
Кавалри
Musse 8'
Warschewski 17'
Singh 47'
Warschewski 58'
Завершен
4 : 1
27 октября 2025
Йорк Юнайтед
Hundal 45'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Musse - Кавалри icon
8'
Warschewski - Кавалри icon
17'
Hundal - Йорк Юнайтед icon
45'
Счет после первого тайма 2:1
Singh - Кавалри icon
47'
Warschewski - Кавалри icon
58'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
8'
Musse - 1-ый Гол
17'
Warschewski - 2-ой Гол
36'
Угловой
Кавалри - Угловой
45'
Hundal - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
47'
Singh - 4-ый Гол
51'
Угловой
Кавалри - Угловой
58'
Warschewski - 5-ый Гол
62'
Угловой
Кавалри - Угловой
62'
Угловой
Кавалри - Угловой
68'
Угловой
Кавалри - Угловой
70'
Угловой
Кавалри - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Кавалри — Йорк Юнайтед

Команда Кавалри в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-16. Команда Йорк Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Кавалри в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Йорк Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кавалри
Кавалри
Йорк Юнайтед
Кавалри
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
27.07.2025
Кавалри
Кавалри
0:1
Йорк Юнайтед
Йорк Юнайтед
Обзор
09.06.2025
Кавалри
Кавалри
2:1
Йорк Юнайтед
Йорк Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кавалри Кавалри
50%
Йорк Юнайтед Йорк Юнайтед
50%
Атаки
70
63
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
7
5
Игры 3 тур
27.10.2025
Кавалри
4:1
Йорк Юнайтед
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Акрон Тольятти Акрон Тольятти
Сочи Сочи
21 Ноября
18:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA