Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Чемпионат Канады по футболу. Премьер-лига : Кавалри — Йорк Юнайтед , 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ATCO Field .

Превью матча Кавалри — Йорк Юнайтед

Команда Кавалри в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-16. Команда Йорк Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-10. Команда Кавалри в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Йорк Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Кавалри, в том матче победу одержали гостьи.