27.10.2025

Смотреть онлайн Филадельфия - Чикаго Файр 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАMLS Плей-офф: ФиладельфияЧикаго Файр, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.

МСК, 7 тур, Стадион: ППЛ Парк
MLS Плей-офф
Филадельфия
Indiana Vassilev 70'
Milan Iloski 75'
Завершен
6 : 4
27 октября 2025
Чикаго Файр
Жонатан Бомба 84'
Джек Эллиот 90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Indiana Vassilev icon
70'
Milan Iloski icon
75'
Жонатан Бомба icon
84'
Джек Эллиот icon
90+3'
Philadelphia
Пенальти
Чикаго Файр icon
Пенальти
Philadelphia
Пенальти
Чикаго Файр icon
Пенальти
Philadelphia
Пенальти
Philadelphia
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Philadelphia - Угловой
16'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
29'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
48'
Угловой
Philadelphia - Угловой
50'
Угловой
Philadelphia - Угловой
54'
Угловой
Philadelphia - Угловой
57'
Угловой
Philadelphia - Угловой
70'
Indiana Vassilev - 1-ый Гол забит с передачи Микаэль Уре
75'
Milan Iloski - 2-ой Гол забит с передачи Thai Baribo
77'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
78'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
84'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
84'
Жонатан Бомба - 3-ий Гол забит с передачи Эндрю Гутман
90+3'
Джек Эллиот - 4-ый Гол забит с передачи Жонатан Бомба
90+8'
Угловой
Philadelphia - Угловой
90+9'
Угловой
Philadelphia - Угловой
2-ой
Philadelphia - Пенальти
2-ой
Чикаго Файр - Пенальти
3-ий
Philadelphia - Пенальти
3-ий
Чикаго Файр - Пенальти
4-ый
Philadelphia - Пенальти
5-ый
Philadelphia - Пенальти

Превью матча Филадельфия — Чикаго Файр

Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-18. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-19. Команда Филадельфия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.

Филадельфия Филадельфия
18
Ямайка
Андре Блейк
26
США
Nathan Harriel
5
Норвегия
Якоб Глеснес
29
ЮАР
Olwethu Makhanya
27
Германия
Кай Вагнер
19
США
Indiana Vassilev
4
Сербия
Jovan Lukic
21
Гаити
Danley Jean Jacques
32
США
Milan Iloski
9
Израиль
Thai Baribo
20
Уругвай
Bruno Damiani
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл
Чикаго Файр Чикаго Файр
1
США
Chris Brady
16
Канада
Joel Waterman
3
Англия
Джек Эллиот
5
США
Samuel Rogers
24
США
Robert Jonathan Dean Jr
42
Кот-д'Ивуар
Dje D'avilla
6
Мали
Ромениг Куаме
15
США
Эндрю Гутман
7
Швейцария
Марен Хайле-Селассие
9
Бельгия
Уго Кейперс
19
Франция
Жонатан Бомба
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Филадельфия
Филадельфия
Чикаго Файр
Филадельфия
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Филадельфия
Филадельфия
4:0
Чикаго Файр
Чикаго Файр
Обзор
26.06.2025
Чикаго Файр
Чикаго Файр
0:1
Филадельфия
Филадельфия
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Филадельфия Филадельфия
57%
Чикаго Файр Чикаго Файр
43%
Атаки
125
74
Угловые
7
5
Фолы
7
10
Удары (всего)
12
9
Удары мимо ворот
16,16,0
8,8,0
Удары в створ ворот
2,2,0
5,5,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти

