Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — MLS Плей-офф : Филадельфия — Чикаго Файр , 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк . Судить этот матч будет Sergiy Boyko .

Превью матча Филадельфия — Чикаго Файр

Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-18. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-19. Команда Филадельфия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.