Смотреть онлайн Филадельфия - Чикаго Файр 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — MLS Плей-офф: Филадельфия — Чикаго Файр, 7 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.
Превью матча Филадельфия — Чикаго Файр
Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-18. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-19. Команда Филадельфия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чикаго Файр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Филадельфия, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).
За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти