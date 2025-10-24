24.10.2025
Смотреть онлайн White Star (W) - RAAL La Louviere (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бельгия — Бельгия - Дивизион 1 - Женщины: White Star (W) — RAAL La Louviere (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Бельгия - Дивизион 1 - Женщины
White Star (W)
15'
Завершен
1 : 4
24 октября 2025
RAAL La Louviere (W)
28'
36'
59'
85'
White Star (W)
15'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
15'
White Star (W) - 1-ый Гол
19'
RAAL La Louviere (W) - Угловой
28'
RAAL La Louviere (W) - 2-ой Гол
33'
White Star (W) - Угловой
36'
RAAL La Louviere (W) - 3-ий Гол
39'
White Star (W) - Угловой
41'
RAAL La Louviere (W) - Угловой
59'
RAAL La Louviere (W) - 4-ый Гол
65'
White Star (W) - Угловой
85'
RAAL La Louviere (W) - 5-ый Гол
88'
RAAL La Louviere (W) - Угловой
90+1'
White Star (W) - Угловой
Превью матча White Star (W) — RAAL La Louviere (W)
Статистика матча
Атаки
124
135
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
5
9
