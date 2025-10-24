Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Пионерос Канкун II - Boston Cancun FC 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Пионерос Канкун IIBoston Cancun FC . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:42 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Пионерос Канкун II
41'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Boston Cancun FC
8'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Boston Cancun FC icon
8'
Пионерос Канкун II icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Пионерос Канкун II
Пенальти
Пионерос Канкун II
Пенальти
Boston Cancun FC icon
Пенальти
Пионерос Канкун II
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Boston Cancun FC - Угловой
8'
Boston Cancun FC - 1-ый Гол
13'
Угловой
Boston Cancun FC - Угловой
13'
Угловой
Boston Cancun FC - Угловой
41'
Пионерос Канкун II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
63'
Угловой
Пионерос Канкун II - Угловой
81'
Угловой
Пионерос Канкун II - Угловой
83'
Угловой
Пионерос Канкун II - Угловой
90+4'
Угловой
Boston Cancun FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Пионерос Канкун II - Пенальти
2-ой
Пионерос Канкун II - Пенальти
2-ой
Boston Cancun FC - Пенальти
3-ий
Пионерос Канкун II - Пенальти

Превью матча Пионерос Канкун II — Boston Cancun FC

Команда Пионерос Канкун II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.

Статистика матча

Владение мячом
Пионерос Канкун II Пионерос Канкун II
54%
Boston Cancun FC Boston Cancun FC
46%
Атаки
63
58
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
7
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA