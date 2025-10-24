Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Марина КР - Colegio Once México 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Клуб Марина КРColegio Once México . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Клуб Марина КР
Завершен
0 : 6
24 октября 2025
Colegio Once México
12'
18'
45+1'
51'
54'
90+2'
Colegio Once México icon
12'
Colegio Once México icon
18'
Colegio Once México icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
Colegio Once México icon
51'
Colegio Once México icon
54'
Colegio Once México icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:6 : 0,1
Текстовая трансляция
12'
Colegio Once México - 1-ый Гол
18'
Colegio Once México - 2-ой Гол
20'
Угловой
Клуб Марина КР - Угловой
41'
Угловой
Клуб Марина КР - Угловой
44'
Угловой
Colegio Once México - Угловой
45+1'
Colegio Once México - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 0,1
51'
Colegio Once México - 4-ый Гол
54'
Colegio Once México - 5-ый Гол
62'
Угловой
Colegio Once México - Угловой
71'
Угловой
Клуб Марина КР - Угловой
77'
Угловой
Colegio Once México - Угловой
90+2'
Colegio Once México - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:6 : 0,1

Превью матча Клуб Марина КР — Colegio Once México

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Марина КР Клуб Марина КР
36%
Colegio Once México Colegio Once México
64%
Атаки
64
92
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
6
20
Удары в створ ворот
1
15
Комментарии к матчу
