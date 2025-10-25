25.10.2025
Смотреть онлайн Iguala FC - Jaguares de Chiapas FC II 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Iguala FC — Jaguares de Chiapas FC II . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Iguala FC
77'
90+3'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Jaguares de Chiapas FC II
51'
84'
90+4'
Iguala FC
77'
Iguala FC
90+3'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
Iguala FC - Угловой
44'
Jaguares de Chiapas FC II - Угловой
47'
Iguala FC - Угловой
51'
Jaguares de Chiapas FC II - 1-ый Гол
58'
Jaguares de Chiapas FC II - Угловой
77'
Iguala FC - 2-ой Гол
84'
Jaguares de Chiapas FC II - 3-ий Гол
90'
Iguala FC - Угловой
90+3'
Iguala FC - 4-ый Гол
90+4'
Jaguares de Chiapas FC II - 5-ый Гол
Превью матча Iguala FC — Jaguares de Chiapas FC II
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
45
33
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
6
6
