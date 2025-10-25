Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Artesanos Metepec FC II - Luma Sports 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Artesanos Metepec FC IILuma Sports . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:21 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Artesanos Metepec FC II
22'
90+4'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Luma Sports
37'
64'
Смотреть онлайн
Artesanos Metepec FC II icon
22'
Luma Sports icon
37'
Luma Sports icon
64'
Artesanos Metepec FC II icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Artesanos Metepec FC II
Пенальти
Artesanos Metepec FC II
Пенальти
Luma Sports icon
Пенальти
Artesanos Metepec FC II
Пенальти
Luma Sports icon
Пенальти
Luma Sports icon
Пенальти
Luma Sports icon
Пенальти
Artesanos Metepec FC II
Пенальти
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Luma Sports - Угловой
9'
Угловой
Luma Sports - Угловой
13'
Угловой
Luma Sports - Угловой
21'
Угловой
Artesanos Metepec FC II - Угловой
22'
Artesanos Metepec FC II - 1-ый Гол
37'
Luma Sports - 2-ой Гол
42'
Угловой
Artesanos Metepec FC II - Угловой
45'
Угловой
Luma Sports - Угловой
45+1'
Угловой
Luma Sports - Угловой
49'
Угловой
Luma Sports - Угловой
53'
Угловой
Artesanos Metepec FC II - Угловой
55'
Угловой
Luma Sports - Угловой
58'
Угловой
Luma Sports - Угловой
64'
Luma Sports - 3-ий Гол
69'
Угловой
Luma Sports - Угловой
74'
Угловой
Luma Sports - Угловой
90+3'
Угловой
Artesanos Metepec FC II - Угловой
90+4'
Artesanos Metepec FC II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Artesanos Metepec FC II - Пенальти
2-ой
Artesanos Metepec FC II - Пенальти
2-ой
Luma Sports - Пенальти
3-ий
Artesanos Metepec FC II - Пенальти
3-ий
Luma Sports - Пенальти
4-ый
Luma Sports - Пенальти
5-ый
Luma Sports - Пенальти
5-ый
Artesanos Metepec FC II - Пенальти

Превью матча Artesanos Metepec FC II — Luma Sports

Команда Artesanos Metepec FC II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3.

Статистика матча

Владение мячом
Artesanos Metepec FC II Artesanos Metepec FC II
45%
Luma Sports Luma Sports
55%
Атаки
65
69
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
10
9
Комментарии к матчу
