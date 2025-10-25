Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP : Универсидад дель Суресте — Про Трэйнинг Кэмп . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Универсидад дель Суресте — Про Трэйнинг Кэмп

Команда Универсидад дель Суресте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-4. Команда Про Трэйнинг Кэмп, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Универсидад дель Суресте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Про Трэйнинг Кэмп забивает 0, пропускает 0.