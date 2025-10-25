Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Универсидад дель Суресте - Про Трэйнинг Кэмп 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Универсидад дель СурестеПро Трэйнинг Кэмп . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Универсидад дель Суресте
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Про Трэйнинг Кэмп
17'
24'
60'
68'
Смотреть онлайн
Universidad Del Sureste FC icon
17'
Про Трэйнинг Кэмп icon
24'
Счет после первого тайма 1:1
Про Трэйнинг Кэмп icon
60'
Universidad Del Sureste FC icon
68'
Матч закончился со счётом 2:2
Про Трэйнинг Кэмп icon
Пенальти
Universidad Del Sureste FC icon
Пенальти
Про Трэйнинг Кэмп icon
Пенальти
Про Трэйнинг Кэмп icon
Пенальти
Universidad Del Sureste FC icon
Пенальти
Про Трэйнинг Кэмп icon
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Universidad Del Sureste FC - Угловой
5'
Угловой
Universidad Del Sureste FC - Угловой
7'
Угловой
Universidad Del Sureste FC - Угловой
17'
Universidad Del Sureste FC - 1-ый Гол
24'
Угловой
Про Трэйнинг Кэмп - Угловой
24'
Про Трэйнинг Кэмп - 2-ой Гол
27'
Угловой
Universidad Del Sureste FC - Угловой
42'
Угловой
Universidad Del Sureste FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
Про Трэйнинг Кэмп - Угловой
60'
Про Трэйнинг Кэмп - 3-ий Гол
66'
Угловой
Про Трэйнинг Кэмп - Угловой
68'
Universidad Del Sureste FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Про Трэйнинг Кэмп - Пенальти
1-ый
Universidad Del Sureste FC - Пенальти
2-ой
Про Трэйнинг Кэмп - Пенальти
3-ий
Про Трэйнинг Кэмп - Пенальти
3-ий
Universidad Del Sureste FC - Пенальти
5-ый
Про Трэйнинг Кэмп - Пенальти

Превью матча Универсидад дель Суресте — Про Трэйнинг Кэмп

Команда Универсидад дель Суресте в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-4. Команда Про Трэйнинг Кэмп, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Универсидад дель Суресте в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Про Трэйнинг Кэмп забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Универсидад дель Суресте Универсидад дель Суресте
52%
Про Трэйнинг Кэмп Про Трэйнинг Кэмп
48%
Атаки
65
75
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
15
8
Удары в створ ворот
6
10
Комментарии к матчу
