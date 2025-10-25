Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Корсариос Кампече - ISG Sport FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Корсариос КампечеISG Sport FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Корсариос Кампече
24'
45+1'
75'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
ISG Sport FC
Корсариос Кампече icon
24'
Корсариос Кампече icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Корсариос Кампече icon
75'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ISG Sport FC - Угловой
24'
Корсариос Кампече - 1-ый Гол
45+1'
Корсариос Кампече - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
75'
Корсариос Кампече - 3-ий Гол
86'
Угловой
Корсариос Кампече - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2

Превью матча Корсариос Кампече — ISG Sport FC

Команда Корсариос Кампече в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.

Статистика матча

Владение мячом
Корсариос Кампече Корсариос Кампече
52%
ISG Sport FC ISG Sport FC
48%
Атаки
55
50
Угловые
1
1
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
12
3
Комментарии к матчу
