Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League : Чинджу Ситизен — Танджин Ситизен . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Чинджу Ситизен — Танджин Ситизен

Команда Чинджу Ситизен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Танджин Ситизен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 25-18. Команда Чинджу Ситизен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Танджин Ситизен забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Чинджу Ситизен, в том матче победу одержали хозяева.