25.10.2025

Смотреть онлайн Чинджу Ситизен - Танджин Ситизен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Чинджу СитизенТанджин Ситизен . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
South Korea K4 League
Чинджу Ситизен
4'
52'
88'
90'
Завершен
4 : 1
25 октября 2025
Танджин Ситизен
90+2'
Смотреть онлайн
Чинджу Ситизен icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Чинджу Ситизен icon
52'
Чинджу Ситизен icon
88'
Чинджу Ситизен icon
90'
Танджин Ситизен FC icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
4'
Чинджу Ситизен - 1-ый Гол
16'
Угловой
Танджин Ситизен FC - Угловой
32'
Угловой
Чинджу Ситизен - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Чинджу Ситизен - Угловой
52'
Чинджу Ситизен - 2-ой Гол
79'
Угловой
Танджин Ситизен FC - Угловой
88'
Чинджу Ситизен - 3-ий Гол
90'
Чинджу Ситизен - 4-ый Гол
90+2'
Танджин Ситизен FC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Чинджу Ситизен — Танджин Ситизен

Команда Чинджу Ситизен в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Танджин Ситизен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 25-18. Команда Чинджу Ситизен в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Танджин Ситизен забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды Чинджу Ситизен, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чинджу Ситизен
Чинджу Ситизен
Танджин Ситизен
Чинджу Ситизен
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Чинджу Ситизен
Чинджу Ситизен
3:2
Танджин Ситизен
Танджин Ситизен
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чинджу Ситизен Чинджу Ситизен
45%
Танджин Ситизен Танджин Ситизен
55%
Атаки
32
65
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA