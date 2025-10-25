Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League : Sejong SA — Yeoncheon FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Sejong SA — Yeoncheon FC

Команда Sejong SA в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Yeoncheon FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Sejong SA в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Yeoncheon FC забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Yeoncheon FC, в том матче победу одержали хозяева.