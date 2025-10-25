Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Sejong SA - Yeoncheon FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира South Korea K4 League: Sejong SAYeoncheon FC . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
South Korea K4 League
Sejong SA
78'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Yeoncheon FC
57'
59'
Счет после первого тайма 0:0
Yeoncheon FC icon
57'
Yeoncheon FC icon
59'
Sejong SA icon
78'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Sejong SA - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Yeoncheon FC - 1-ый Гол
59'
Yeoncheon FC - 2-ой Гол
64'
Угловой
Sejong SA - Угловой
77'
Угловой
Sejong SA - Угловой
78'
Sejong SA - 3-ий Гол
82'
Угловой
Sejong SA - Угловой
87'
Угловой
Yeoncheon FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Sejong SA — Yeoncheon FC

Команда Sejong SA в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-17. Команда Yeoncheon FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-22. Команда Sejong SA в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Yeoncheon FC забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Yeoncheon FC, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Sejong SA
Sejong SA
Yeoncheon FC
Sejong SA
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Yeoncheon FC
Yeoncheon FC
3:2
Sejong SA
Sejong SA
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Sejong SA Sejong SA
49%
Yeoncheon FC Yeoncheon FC
51%
Атаки
76
68
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
6
3
Комментарии к матчу
