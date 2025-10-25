Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Alamos - Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: AlamosДепортиво Индепендьенте Мексикуенсе . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Alamos
19'
89'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе
8'
33'
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе icon
8'
Chivas Alamos FC icon
19'
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе icon
33'
Счет после первого тайма 1:2
Chivas Alamos FC icon
89'
Матч закончился со счётом 2:2
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе icon
Пенальти
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе icon
Пенальти
Chivas Alamos FC
Пенальти
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе icon
Пенальти
Текстовая трансляция
8'
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - 1-ый Гол
17'
Угловой
Chivas Alamos FC - Угловой
19'
Chivas Alamos FC - 2-ой Гол
28'
Угловой
Chivas Alamos FC - Угловой
33'
Угловой
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Угловой
33'
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Угловой
63'
Угловой
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Угловой
79'
Угловой
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Угловой
89'
Chivas Alamos FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Пенальти
3-ий
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Пенальти
3-ий
Chivas Alamos FC - Пенальти
4-ый
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе - Пенальти

Превью матча Alamos — Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе

Команда Alamos в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-5.

Статистика матча

Владение мячом
Alamos Alamos
45%
Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе Депортиво Индепендьенте Мексикуенсе
55%
Атаки
68
69
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
