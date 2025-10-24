Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Mazatlan FC U19 - Club America U19 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Mazatlan FC U19Club America U19 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Mazatlan FC U19
Завершен
0 : 1
24 октября 2025
Club America U19
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Club America U19 icon
69'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Club America U19 - Угловой
12'
Угловой
Mazatlan FC U19 - Угловой
18'
Угловой
Mazatlan FC U19 - Угловой
18'
Угловой
Mazatlan FC U19 - Угловой
24'
Угловой
Club America U19 - Угловой
33'
Угловой
Club America U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Mazatlan FC U19 - Угловой
51'
Угловой
Mazatlan FC U19 - Угловой
62'
Угловой
Club America U19 - Угловой
69'
Club America U19 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Mazatlan FC U19 — Club America U19

Команда Mazatlan FC U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-23.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA