Смотреть онлайн Хуарес U19 - Puebla U19 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Хуарес U19 — Puebla U19 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Хуарес U19 — Puebla U19
Команда Хуарес U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-20. Команда Puebla U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Хуарес U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Puebla U19 забивает 1, пропускает 1.