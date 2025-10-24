Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Хуарес U19 - Puebla U19 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19: Хуарес U19Puebla U19 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19
Хуарес U19
84'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Puebla U19
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Хуарес U19 icon
84'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Хуарес U19 - Угловой
10'
Угловой
Хуарес U19 - Угловой
23'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
26'
Угловой
Хуарес U19 - Угловой
28'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
37'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
68'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
78'
Угловой
Puebla U19 - Угловой
84'
Хуарес U19 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Хуарес U19 — Puebla U19

Команда Хуарес U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-20. Команда Puebla U19, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Хуарес U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Puebla U19 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
71
55
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
5
2
Комментарии к матчу
