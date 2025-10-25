Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: Викингур РейкьявикВалюр Рейкьявик, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Víkingsvollur.

МСК, 5 тур, Стадион: Víkingsvollur
Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига
Викингур Рейкьявик
32'
45'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Валюр Рейкьявик
Смотреть онлайн
Викингур Рейкьявик icon
32'
Викингур Рейкьявик icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
18'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
19'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
22'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
32'
Викингур Рейкьявик - 1-ый Гол
34'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
45'
Викингур Рейкьявик - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
54'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
58'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
64'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
90'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Викингур Рейкьявик — Валюр Рейкьявик

Команда Викингур Рейкьявик в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-14. Команда Валюр Рейкьявик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Викингур Рейкьявик в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Валюр Рейкьявик забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Викингур Рейкьявик, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Викингур Рейкьявик
Викингур Рейкьявик
Валюр Рейкьявик
Викингур Рейкьявик
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.07.2025
Викингур Рейкьявик
Викингур Рейкьявик
1:2
Валюр Рейкьявик
Валюр Рейкьявик
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
61%
Валюр Рейкьявик Валюр Рейкьявик
39%
Атаки
0
0
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
0
Игры 5 тур
26.10.2025
Стьярнан
2:3
Брейдаблик
Завершен
25.10.2025
Викингур Рейкьявик
2:0
Валюр Рейкьявик
Завершен
25.10.2025
Акранес
1:0
Афтурелдинг
Завершен
25.10.2025
ИБВ Вестманнаэйяр
3:4
ФК Акюрейри
Завершен
Комментарии к матчу
