Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Víkingsvollur . Турнир: Исландия — Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига : Викингур Рейкьявик — Валюр Рейкьявик , 5 тур .

Превью матча Викингур Рейкьявик — Валюр Рейкьявик

Команда Викингур Рейкьявик в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-14. Команда Валюр Рейкьявик, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-22. Команда Викингур Рейкьявик в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Валюр Рейкьявик забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июля 2025 на поле команды Викингур Рейкьявик, в том матче победу одержали гостьи.