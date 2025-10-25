Смотреть онлайн Кошта ду Сул - Desportivo Da Matola 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Кошта ду Сул — Desportivo Da Matola, 18 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Кошта ду Сул — Desportivo Da Matola
Команда Кошта ду Сул в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Desportivo Da Matola, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-10. Команда Кошта ду Сул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Desportivo Da Matola забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Desportivo Da Matola, в том матче победу одержали гостьи.