25.10.2025

Смотреть онлайн Кошта ду Сул - Desportivo Da Matola 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мозамбик - Мокамбола: Кошта ду СулDesportivo Da Matola, 18 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Мозамбик - Мокамбола
Кошта ду Сул
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Desportivo Da Matola
Превью матча Кошта ду Сул — Desportivo Da Matola

Команда Кошта ду Сул в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-5. Команда Desportivo Da Matola, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 5-10. Команда Кошта ду Сул в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Desportivo Da Matola забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Desportivo Da Matola, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кошта ду Сул
Кошта ду Сул
Desportivo Da Matola
Кошта ду Сул
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.07.2025
Desportivo Da Matola
Desportivo Da Matola
0:1
Кошта ду Сул
Кошта ду Сул
Обзор

Статистика матча

Атаки
60
67
Угловые
11
3
Игры 18 тур
05.11.2025
Блэк Буллс
-:-
Chingale De TeTe
Отложен
26.10.2025
Ферровиарио Бейра
2:1
Ферровиарио Нампула
Завершен
26.10.2025
Блэк Буллс
-:-
Chingale De TeTe
Отложен
26.10.2025
УД Сонго
-:-
Виланкуло
Отменен
26.10.2025
GDRT Textafrica
-:-
Ферровиярио Мапуто
Отменен
26.10.2025
Desportivo de Nacala
-:-
Ferroviario Lichinga
Отменен
25.10.2025
Кошта ду Сул
2:1
Desportivo Da Matola
Завершен
19.10.2025
Кошта ду Сул
-:-
Desportivo Da Matola
Отложен
23.09.2025
ФК Бая де Пемба
1:1
Ферровиарио ди Накала Велха
Завершен
