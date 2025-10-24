24.10.2025
Смотреть онлайн Morocco (W) - Scotland (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Morocco (W) — Scotland (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Marrakech.
МСК, Стадион: Stade de Marrakech
Women’s International
Morocco (W)
80'
Завершен
1 : 2
24 октября 2025
Scotland (W)
41'
90'
Scotland (W)
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,0
Morocco (W)
80'
Scotland (W)
90'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,0
Текстовая трансляция
15'
Morocco (W) - Угловой
16'
Morocco (W) - Угловой
21'
Morocco (W) - Угловой
22'
Morocco (W) - Угловой
25'
Scotland (W) - Угловой
29'
Scotland (W) - Угловой
40'
Scotland (W) - Угловой
41'
Scotland (W) - Угловой
41'
Scotland (W) - 1-ый Гол
44'
Morocco (W) - Угловой
80'
Morocco (W) - 2-ой Гол
90'
Scotland (W) - 3-ий Гол
90+3'
Morocco (W) - Угловой
90+4'
Morocco (W) - Угловой
90+4'
Morocco (W) - Угловой
Превью матча Morocco (W) — Scotland (W)
Статистика матча
Владение мячом
40%
60%
Атаки
82
116
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу