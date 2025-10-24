24.10.2025
Смотреть онлайн Switzerland (W) - Canada (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Switzerland (W) — Canada (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Women’s International
Switzerland (W)
12'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
4'
Switzerland (W) - Угловой
12'
Switzerland (W) - 1-ый Гол
15'
Switzerland (W) - Угловой
17'
Canada (W) - Угловой
24'
Canada (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Canada (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
74
103
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
3
4
