24.10.2025

Смотреть онлайн Switzerland (W) - Canada (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Switzerland (W)Canada (W) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Switzerland (W)
12'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Canada (W)
Смотреть онлайн
Switzerland (W) icon
12'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Switzerland (W) - Угловой
12'
Switzerland (W) - 1-ый Гол
15'
Угловой
Switzerland (W) - Угловой
17'
Угловой
Canada (W) - Угловой
24'
Угловой
Canada (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Canada (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Статистика матча

Владение мячом
Switzerland (W) Switzerland (W)
53%
Canada (W) Canada (W)
47%
Атаки
74
103
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
3
4
Рейтинг UEFA