Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Northern Ireland (W) - Iceland (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Northern Ireland (W)Iceland (W), Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, Квалификационный Раунд 1
UEFA Women's Nations League
Northern Ireland (W)
Завершен
0 : 2
24 октября 2025
Iceland (W)
31'
75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Iceland (W) icon
31'
Счет после первого тайма 0:1
Iceland (W) icon
75'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
25'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
31'
Iceland (W) - 1-ый Гол
38'
Угловой
Northern Ireland (W) - Угловой
45+1'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
59'
Угловой
Northern Ireland (W) - Угловой
74'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
75'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
75'
Iceland (W) - 2-ой Гол
82'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
90+5'
Угловой
Iceland (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Northern Ireland (W) — Iceland (W)

История последних встреч

Northern Ireland (W)
Northern Ireland (W)
Iceland (W)
Northern Ireland (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Iceland (W)
Iceland (W)
3:0
Northern Ireland (W)
Northern Ireland (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Northern Ireland (W) Northern Ireland (W)
23%
Iceland (W) Iceland (W)
77%
Атаки
31
133
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
3
16
Удары в створ ворот
0
4
Игры Квалификационный Раунд 1
29.10.2025
Iceland (W)
3:0
Northern Ireland (W)
Завершен
28.10.2025
Belgium (W)
2:1
Republic of Ireland (W)
Завершен
28.10.2025
Denmark (W)
2:0
Finland (W)
Завершен
28.10.2025
Türkiye (W)
3:0
Kosovo (W)
Завершен
28.10.2025
Austria (W)
2:0
Czechia (W)
Завершен
28.10.2025
Albania (W)
3:0
Cyprus (W)
Завершен
24.10.2025
Republic of Ireland (W)
4:2
Belgium (W)
Завершен
24.10.2025
Northern Ireland (W)
0:2
Iceland (W)
Завершен
24.10.2025
Finland (W)
1:6
Denmark (W)
Завершен
24.10.2025
Cyprus (W)
3:2
Albania (W)
Завершен
24.10.2025
Czechia (W)
1:0
Austria (W)
Завершен
24.10.2025
Kosovo (W)
0:4
Türkiye (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA