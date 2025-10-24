24.10.2025
Смотреть онлайн Northern Ireland (W) - Iceland (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Northern Ireland (W) — Iceland (W), Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, Квалификационный Раунд 1
UEFA Women's Nations League
Завершен
0 : 2
24 октября 2025
Iceland (W)
31'
75'
Текстовая трансляция
13'
Iceland (W) - Угловой
25'
Iceland (W) - Угловой
31'
Iceland (W) - 1-ый Гол
38'
Northern Ireland (W) - Угловой
45+1'
Iceland (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Iceland (W) - Угловой
59'
Northern Ireland (W) - Угловой
74'
Iceland (W) - Угловой
75'
Iceland (W) - Угловой
75'
Iceland (W) - 2-ой Гол
82'
Iceland (W) - Угловой
90+5'
Iceland (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Northern Ireland (W) — Iceland (W)
История последних встреч
Northern Ireland (W)
Iceland (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.10.2025
Iceland (W)
3:0
Northern Ireland (W)
Статистика матча
Владение мячом
77%
Атаки
31
133
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
3
16
Удары в створ ворот
0
4
