29.10.2025

Смотреть онлайн ФК 03 Дифферданж - Унион Люксембург 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЛюксембургЧемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: ФК 03 ДифферданжУнион Люксембург, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Differdange.

МСК, 3 тур, Стадион: Stade Municipal de Differdange
Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион
ФК 03 Дифферданж
3'
22'
52'
62'
85'
Завершен
5 : 1
29 октября 2025
Унион Люксембург
83'
Смотреть онлайн
ФК 03 Дифферданж icon
3'
ФК 03 Дифферданж icon
22'
Счет после первого тайма 2:0
ФК 03 Дифферданж icon
52'
ФК 03 Дифферданж icon
62'
Racing FC Union icon
83'
ФК 03 Дифферданж icon
85'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
3'
ФК 03 Дифферданж - 1-ый Гол
20'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
22'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
22'
ФК 03 Дифферданж - 2-ой Гол
30'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Racing FC Union - Угловой
52'
ФК 03 Дифферданж - 3-ий Гол
54'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
56'
Угловой
ФК 03 Дифферданж - Угловой
62'
ФК 03 Дифферданж - 4-ый Гол
67'
Угловой
Racing FC Union - Угловой
83'
Racing FC Union - 5-ый Гол
85'
ФК 03 Дифферданж - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Racing FC Union - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча ФК 03 Дифферданж — Унион Люксембург

Команда ФК 03 Дифферданж в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-10. Команда Унион Люксембург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда ФК 03 Дифферданж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Унион Люксембург забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
ФК 03 Дифферданж ФК 03 Дифферданж
44%
Унион Люксембург Унион Люксембург
56%
Атаки
94
125
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
8
5
Игры 3 тур
29.10.2025
ФК 03 Дифферданж
5:1
Унион Люксембург
Завершен
17.09.2025
ФК 03 Дифферданж
-:-
Унион Люксембург
Отменен
17.08.2025
Свифт Эсперанж
1:4
Прогресс
Завершен
17.08.2025
Виктория Роспорт
2:2
УНА Штрассен
Завершен
17.08.2025
Женесс Канах
1:2
Роданж
Завершен
17.08.2025
Мондорф-ле-Бен
2:0
Кэрьенг
Завершен
17.08.2025
Женесс Эш
0:1
Мамер 32
Завершен
17.08.2025
Ф91 Дюделанж
4:2
Атерт
Завершен
16.08.2025
Петанж
0:2
Хостерт
Завершен
