Превью матча ФК 03 Дифферданж — Унион Люксембург

Команда ФК 03 Дифферданж в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-10. Команда Унион Люксембург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда ФК 03 Дифферданж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Унион Люксембург забивает 1, пропускает 1.