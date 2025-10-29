Смотреть онлайн ФК 03 Дифферданж - Унион Люксембург 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Люксембург — Чемпионат Люксембурга по футболу. Национальный Дивизион: ФК 03 Дифферданж — Унион Люксембург, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Differdange.
Превью матча ФК 03 Дифферданж — Унион Люксембург
Команда ФК 03 Дифферданж в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-10. Команда Унион Люксембург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-13. Команда ФК 03 Дифферданж в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Унион Люксембург забивает 1, пропускает 1.