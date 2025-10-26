Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кукута Депортиво - Орсомарсо 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Кукута ДепортивоОрсомарсо, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерал Сантандер.

МСК, Квалификационный Раунд 3, Стадион: Дженерал Сантандер
Колумбия - Примера Б
Кукута Депортиво
90'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Орсомарсо
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Кукута Депортиво icon
90'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
28'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
31'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
31'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
33'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
34'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
35'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
38'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
45+4'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
52'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
73'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
85'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
90'
Кукута Депортиво - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Кукута Депортиво — Орсомарсо

Команда Кукута Депортиво в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-4. Команда Орсомарсо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Кукута Депортиво в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Орсомарсо забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кукута Депортиво Кукута Депортиво
60%
Орсомарсо Орсомарсо
40%
Атаки
100
81
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
6
2
Игры Квалификационный Раунд 3
28.10.2025
Квиндио
0:0
Реал Картахена
Завершен
28.10.2025
Жагуарес
1:1
Бока Хуниорс
Завершен
27.10.2025
Реал Сан-Андрес
2:1
Атлетико Уила
Завершен
27.10.2025
Реал Соача Кундинамарка
2:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
26.10.2025
Кукута Депортиво
1:0
Орсомарсо
Завершен
26.10.2025
Барранкилья
2:2
Тигрес
Завершен
25.10.2025
ФК Богота
0:1
Леонес
Завершен
24.10.2025
Атлетико
1:3
Патриотас
Завершен
