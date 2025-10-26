Смотреть онлайн Кукута Депортиво - Орсомарсо 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Кукута Депортиво — Орсомарсо, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дженерал Сантандер.
Превью матча Кукута Депортиво — Орсомарсо
Команда Кукута Депортиво в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-4. Команда Орсомарсо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Кукута Депортиво в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Орсомарсо забивает 1, пропускает 1.