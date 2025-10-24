Смотреть онлайн Атлетико - Патриотас 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Атлетико — Патриотас, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро.
Превью матча Атлетико — Патриотас
Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Патриотас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-5. Команда Атлетико в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Патриотас забивает 1, пропускает 1.