24.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико - Патриотас 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: АтлетикоПатриотас, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро.

МСК, Квалификационный Раунд 3, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Колумбия - Примера Б
Атлетико
29'
Завершен
1 : 3
24 октября 2025
Патриотас
9'
66'
90+1'
Патриотас icon
9'
Атлетико icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Патриотас icon
66'
Патриотас icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
Патриотас - 1-ый Гол
29'
Атлетико - 2-ой Гол
33'
Угловой
Атлетико - Угловой
40'
Угловой
Патриотас - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Патриотас - Угловой
57'
Угловой
Атлетико - Угловой
66'
Патриотас - 3-ий Гол
90'
Угловой
Атлетико - Угловой
90+1'
Патриотас - 4-ый Гол
90+5'
Угловой
Патриотас - Угловой
90+6'
Угловой
Патриотас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Атлетико — Патриотас

Команда Атлетико в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 9-18. Команда Патриотас, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-5. Команда Атлетико в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Патриотас забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Атлетико
55%
Патриотас Патриотас
45%
Атаки
80
57
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
4
4
Игры Квалификационный Раунд 3
28.10.2025
Квиндио
0:0
Реал Картахена
Завершен
28.10.2025
Жагуарес
1:1
Бока Хуниорс
Завершен
27.10.2025
Реал Сан-Андрес
2:1
Атлетико Уила
Завершен
27.10.2025
Реал Соача Кундинамарка
2:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
26.10.2025
Кукута Депортиво
1:0
Орсомарсо
Завершен
26.10.2025
Барранкилья
2:2
Тигрес
Завершен
25.10.2025
ФК Богота
0:1
Леонес
Завершен
24.10.2025
Атлетико
1:3
Патриотас
Завершен
Рейтинг UEFA