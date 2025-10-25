25.10.2025
МСК
Women’s International
England (W)
Джорджиа Стэнвей 52'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Brazil (W)
Беатриз 9'
Dudinha 18'
Беатриз
9'
Dudinha
18'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
Джорджиа Стэнвей
52'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
9'
Беатриз - 1-ый Гол
15'
England (W) - Угловой
18'
Dudinha - 2-ой Гол
27'
England (W) - Угловой
31'
Brazil (W) - Угловой
37'
England (W) - Угловой
52'
Джорджиа Стэнвей - 3-ий Гол
54'
England (W) - Угловой
60'
England (W) - Угловой
66'
England (W) - Угловой
67'
England (W) - Угловой
82'
Brazil (W) - Угловой
90+5'
England (W) - Угловой
90+6'
England (W) - Угловой
Превью матча England (W) — Brazil (W)
England (W)
Статистика матча
Владение мячом
69%
31%
Атаки
119
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
4
3
