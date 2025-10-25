Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн England (W) - Brazil (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: England (W)Brazil (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК
Women’s International
England (W)
Джорджиа Стэнвей 52'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Brazil (W)
Беатриз 9'
Dudinha 18'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Беатриз icon
9'
Dudinha icon
18'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
Джорджиа Стэнвей icon
52'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2
Текстовая трансляция
9'
Беатриз - 1-ый Гол
15'
Угловой
England (W) - Угловой
18'
Dudinha - 2-ой Гол
27'
Угловой
England (W) - Угловой
31'
Угловой
Brazil (W) - Угловой
37'
Угловой
England (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
52'
Джорджиа Стэнвей - 3-ий Гол
54'
Угловой
England (W) - Угловой
60'
Угловой
England (W) - Угловой
66'
Угловой
England (W) - Угловой
67'
Угловой
England (W) - Угловой
82'
Угловой
Brazil (W) - Угловой
90+5'
Угловой
England (W) - Угловой
90+6'
Угловой
England (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,2

Превью матча England (W) — Brazil (W)

England (W) England (W)
9
Англия
Alessia Russo
1
Khiara Keating
6
Англия
Esme Morgan
2
Англия
Maya Le Tissier
10
Англия
Ella Toone
8
Англия
Джорджиа Стэнвей
5
Англия
Джессика Картер
4
Англия
Кйра Уолш
11
Англия
Хлоя Келли
3
Англия
Алекс Гринвуд
7
Англия
Бетани Меад
Тренер
Нидерланды
Сарина Виегман
Brazil (W) Brazil (W)
20
Бразилия
Mariza Nascimento Silva
22
Бразилия
Luany
3
Бразилия
Tarciane
7
Бразилия
Dudinha
10
Бразилия
Duda Sampaio
8
Бразилия
Angelina
14
Бразилия
Людмила
4
Бразилия
Isadora Haas Gehlen
16
Бразилия
Беатриз
1
Бразилия
Lorena
6
Бразилия
Yasmim
Тренер
Бразилия
Артур Элиас

Статистика матча

Владение мячом
England (W) England (W)
69%
Brazil (W) Brazil (W)
31%
Атаки
119
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA