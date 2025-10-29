Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Неман Гродно - Динамо Минск 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьБеларусь - Премьер-лига: Неман ГродноДинамо Минск, 18 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Неман.

МСК, 18 тур, Стадион: Неман
Беларусь - Премьер-лига
Неман Гродно
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Динамо Минск
Смотреть онлайн
Превью матча Неман Гродно — Динамо Минск

Команда Неман Гродно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Динамо Минск, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Неман Гродно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамо Минск забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
100
87
Угловые
5
4
Игры 18 тур
29.10.2025
Неман Гродно
0:0
Динамо Минск
Завершен
17.08.2025
Макслайн Рогачев
-:-
Динамо-Брест
Отменен
17.08.2025
ФК Минск
0:1
Ислоч
Завершен
16.08.2025
Торпедо Жодино
2:2
ФК Слуцк
Завершен
16.08.2025
Неман Гродно
-:-
Динамо Минск
Отложен
16.08.2025
Нафтан Новополоцк
3:0
ФК Витебск
Завершен
16.08.2025
БАТЭ Борисов
2:1
ФК Молодечно-ДЮСШ-4
Завершен
15.08.2025
ФК Сморгонь
1:1
ФК Арсенал Дзержинск
Завершен
Комментарии к матчу
