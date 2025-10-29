Смотреть онлайн Неман Гродно - Динамо Минск 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Беларусь - Премьер-лига: Неман Гродно — Динамо Минск, 18 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Неман.
Превью матча Неман Гродно — Динамо Минск
Команда Неман Гродно в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Динамо Минск, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Неман Гродно в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Динамо Минск забивает 2, пропускает 1.