Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Чампионс Академи - Academia Costa Del Este 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Чампионс АкадемиAcademia Costa Del Este, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Dely Valdes.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Armando Dely Valdes
Панама. Лига Prom. Футбол
Чампионс Академи
12'
84'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Academia Costa Del Este
16'
35'
66'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Чампионс Академи icon
12'
Academia Costa Del Este icon
16'
Academia Costa Del Este icon
35'
Счет после первого тайма 1:2 : 4,3
Academia Costa Del Este icon
66'
Чампионс Академи icon
84'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,3
Текстовая трансляция
12'
Чампионс Академи - 1-ый Гол
16'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
16'
Academia Costa Del Este - 2-ой Гол
24'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
33'
Угловой
Чампионс Академи - Угловой
35'
Academia Costa Del Este - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 4,3
46'
Угловой
Чампионс Академи - Угловой
47'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
51'
Угловой
Чампионс Академи - Угловой
56'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
61'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
62'
Угловой
Чампионс Академи - Угловой
66'
Academia Costa Del Este - 4-ый Гол
84'
Чампионс Академи - 5-ый Гол
90+5'
Угловой
Academia Costa Del Este - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,3

Превью матча Чампионс Академи — Academia Costa Del Este

Команда Чампионс Академи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Academia Costa Del Este, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-14. Команда Чампионс Академи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Academia Costa Del Este забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Academia Costa Del Este, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чампионс Академи
Чампионс Академи
Academia Costa Del Este
Чампионс Академи
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.08.2025
Academia Costa Del Este
Academia Costa Del Este
5:0
Чампионс Академи
Чампионс Академи
Обзор

Статистика матча

Атаки
76
57
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
3
5
Игры 15 тур
27.10.2025
Уделас
2:1
СД Атлетико Насьональ
Завершен
25.10.2025
Чампионс Академи
2:3
Academia Costa Del Este
Завершен
25.10.2025
Коста дель Эсте II
0:2
ФК Альянса - Резерв
Завершен
24.10.2025
Панама Сити
2:4
Спортинг Сан-Мигелито II
Завершен
24.10.2025
Чорилльо
3:3
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
24.10.2025
Херрера II
1:1
Марио Мендез ФК
Завершен
23.10.2025
Плаза Амадор II
3:0
ФК Тауро - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA