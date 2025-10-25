Смотреть онлайн Чампионс Академи - Academia Costa Del Este 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Чампионс Академи — Academia Costa Del Este, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Armando Dely Valdes.
Превью матча Чампионс Академи — Academia Costa Del Este
Команда Чампионс Академи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Academia Costa Del Este, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-14. Команда Чампионс Академи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Academia Costa Del Este забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Academia Costa Del Este, в том матче победу одержали хозяева.