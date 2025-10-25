Матч закончился со счётом 2:3 : 4,3

Счет после первого тайма 1:2 : 4,3

2 : 3

Academia Costa Del Este - Угловой

Чампионс Академи - 5-ый Гол

Academia Costa Del Este - 4-ый Гол

Чампионс Академи - Угловой

Academia Costa Del Este - Угловой

Academia Costa Del Este - Угловой

Чампионс Академи - Угловой

Academia Costa Del Este - Угловой

Чампионс Академи - Угловой

Academia Costa Del Este - 3-ий Гол

Чампионс Академи - Угловой

Academia Costa Del Este - Угловой

Academia Costa Del Este - 2-ой Гол

Academia Costa Del Este - Угловой

Чампионс Академи - 1-ый Гол

Превью матча Чампионс Академи — Academia Costa Del Este

Команда Чампионс Академи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 16-31. Команда Academia Costa Del Este, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-14. Команда Чампионс Академи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Academia Costa Del Este забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 августа 2025 на поле команды Academia Costa Del Este, в том матче победу одержали хозяева.