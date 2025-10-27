Смотреть онлайн Уделас - СД Атлетико Насьональ 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Уделас — СД Атлетико Насьональ, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAI Sport Center.
Превью матча Уделас — СД Атлетико Насьональ
Команда Уделас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 19-29. Команда СД Атлетико Насьональ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Уделас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СД Атлетико Насьональ забивает 1, пропускает 2.