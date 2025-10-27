Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Уделас - СД Атлетико Насьональ 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: УделасСД Атлетико Насьональ, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAI Sport Center.

МСК, 15 тур, Стадион: CAI Sport Center
Панама. Лига Prom. Футбол
Уделас
44'
90'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
СД Атлетико Насьональ
28'
СД Атлетико Насьональ Reserves icon
28'
Уделас FC icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,5
Уделас FC icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,5
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Уделас FC - Угловой
28'
СД Атлетико Насьональ Reserves - 1-ый Гол
36'
Угловой
Уделас FC - Угловой
38'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
44'
Уделас FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,5
79'
Угловой
СД Атлетико Насьональ Reserves - Угловой
84'
Угловой
Уделас FC - Угловой
90'
Уделас FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,5

Превью матча Уделас — СД Атлетико Насьональ

Команда Уделас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 19-29. Команда СД Атлетико Насьональ, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-17. Команда Уделас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. СД Атлетико Насьональ забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Уделас Уделас
50%
СД Атлетико Насьональ СД Атлетико Насьональ
50%
Атаки
82
73
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
10
5
Игры 15 тур
27.10.2025
Уделас
2:1
СД Атлетико Насьональ
Завершен
25.10.2025
Чампионс Академи
2:3
Academia Costa Del Este
Завершен
25.10.2025
Коста дель Эсте II
0:2
ФК Альянса - Резерв
Завершен
24.10.2025
Панама Сити
2:4
Спортинг Сан-Мигелито II
Завершен
24.10.2025
Чорилльо
3:3
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
24.10.2025
Херрера II
1:1
Марио Мендез ФК
Завершен
23.10.2025
Плаза Амадор II
3:0
ФК Тауро - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
