25.10.2025
Смотреть онлайн Wales (W) - Australia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Wales (W) — Australia (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Wales (W)
55'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Australia (W)
Nevin 28'
Foord 85'
Счет после первого тайма 0:1
Wales (W)
55'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
Australia (W) - Угловой
26'
Wales (W) - Угловой
28'
Nevin - 1-ый Гол
36'
Wales (W) - Угловой
37'
Wales (W) - Угловой
45'
Wales (W) - Угловой
49'
Wales (W) - Угловой
55'
Wales (W) - 2-ой Гол
64'
Australia (W) - Угловой
73'
Australia (W) - Угловой
85'
Foord - 3-ий Гол
Превью матча Wales (W) — Australia (W)
Статистика матча
Владение мячом
36%
64%
Атаки
68
104
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
3
4
