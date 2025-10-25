Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Южная Премьер-Лига - Юг : Тивертон — Йет Таун , 17 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ladysmead .

Превью матча Тивертон — Йет Таун

Команда Тивертон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-23. Команда Йет Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Тивертон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Йет Таун забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Йет Таун, в том матче победу одержали хозяева.