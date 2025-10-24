Превью матча La Capital CF (VII) — Porcinos FC (VII)

Команда La Capital CF (VII) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-11. Команда Porcinos FC (VII), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 29-25. Команда La Capital CF (VII) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Porcinos FC (VII) забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды La Capital CF (VII), в том матче победу одержали гостьи.