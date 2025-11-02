Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн La Capital CF (VII) - El Barrio (VII) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball: La Capital CF (VII)El Barrio (VII), 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Spain Kings Cup - 36 mins play inc. Match Ball
La Capital CF (VII)
Завершен
6 : 4
02 ноября 2025
El Barrio (VII)
Смотреть онлайн
Превью матча La Capital CF (VII) — El Barrio (VII)

Команда La Capital CF (VII) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-11.

Игры 4 тур
02.11.2025
PIO FC (VII)
9:8
Jijantes FC (VII)
Завершен
02.11.2025
Los Troncos FC (VII)
6:7
1K FC (VII)
Завершен
02.11.2025
Rayo de Barcelona (VII)
5:7
Saiyans FC (VII)
Завершен
02.11.2025
XBUYER TEAM (VII)
5:3
Skull FC (VII)
Завершен
02.11.2025
La Capital CF (VII)
6:4
El Barrio (VII)
Завершен
Комментарии к матчу
