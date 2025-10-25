Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Богота - Леонес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ФК БоготаЛеонес, 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко.

МСК, 16 тур, Стадион: Метрополитано де Теко
Колумбия - Примера Б
ФК Богота
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Леонес
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Леонес icon
51'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Леонес - Угловой
13'
Угловой
ФК Богота - Угловой
15'
Угловой
Леонес - Угловой
26'
Угловой
Леонес - Угловой
32'
Угловой
ФК Богота - Угловой
45+4'
Угловой
Леонес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
ФК Богота - Угловой
51'
Леонес - 1-ый Гол
59'
Угловой
Леонес - Угловой
67'
Угловой
ФК Богота - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча ФК Богота — Леонес

Команда ФК Богота в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Леонес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 3-19. Команда ФК Богота в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леонес забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды ФК Богота, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ФК Богота
ФК Богота
Леонес
ФК Богота
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
04.06.2025
ФК Богота
ФК Богота
0:0
Леонес
Леонес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Богота ФК Богота
54%
Леонес Леонес
46%
Атаки
90
96
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
1
5
Игры 16 тур
28.10.2025
Квиндио
0:0
Реал Картахена
Завершен
28.10.2025
Жагуарес
1:1
Бока Хуниорс
Завершен
27.10.2025
Реал Сан-Андрес
2:1
Атлетико Уила
Завершен
27.10.2025
Реал Соача Кундинамарка
2:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
26.10.2025
Кукута Депортиво
1:0
Орсомарсо
Завершен
26.10.2025
Барранкилья
2:2
Тигрес
Завершен
25.10.2025
ФК Богота
0:1
Леонес
Завершен
24.10.2025
Атлетико
1:3
Патриотас
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA