Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б : ФК Богота — Леонес , 16 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метрополитано де Теко .

Превью матча ФК Богота — Леонес

Команда ФК Богота в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Леонес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 3-19. Команда ФК Богота в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леонес забивает 0, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды ФК Богота, в том матче сыграли вничью.