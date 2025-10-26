Смотреть онлайн Барранкилья - Тигрес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Барранкилья — Тигрес, 16 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Romelio Martinez.
Превью матча Барранкилья — Тигрес
Команда Барранкилья в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Тигрес, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 6-15. Команда Барранкилья в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Тигрес забивает 1, пропускает 2.