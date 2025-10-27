Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Internacional FC de Palmira 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал Соача КундинамаркаInternacional FC de Palmira, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

МСК, Квалификационный Раунд 3
Колумбия - Примера Б
Реал Соача Кундинамарка
4'
85'
Завершен
2 : 0
27 октября 2025
Internacional FC de Palmira
Смотреть онлайн
Реал Соача Кундинамарка icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Реал Соача Кундинамарка icon
85'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Реал Соача Кундинамарка - 1-ый Гол
21'
Угловой
Internacional FC de Palmira - Угловой
23'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
31'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
32'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
35'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
36'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Реал Соача Кундинамарка - Угловой
85'
Реал Соача Кундинамарка - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Реал Соача Кундинамарка — Internacional FC de Palmira

Команда Реал Соача Кундинамарка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-13. Команда Internacional FC de Palmira, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-4. Команда Реал Соача Кундинамарка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Internacional FC de Palmira забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Соача Кундинамарка Реал Соача Кундинамарка
54%
Internacional FC de Palmira Internacional FC de Palmira
46%
Атаки
94
119
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
4
3
Игры Квалификационный Раунд 3
28.10.2025
Квиндио
0:0
Реал Картахена
Завершен
28.10.2025
Жагуарес
1:1
Бока Хуниорс
Завершен
27.10.2025
Реал Сан-Андрес
2:1
Атлетико Уила
Завершен
27.10.2025
Реал Соача Кундинамарка
2:0
Internacional FC de Palmira
Завершен
26.10.2025
Кукута Депортиво
1:0
Орсомарсо
Завершен
26.10.2025
Барранкилья
2:2
Тигрес
Завершен
25.10.2025
ФК Богота
0:1
Леонес
Завершен
24.10.2025
Атлетико
1:3
Патриотас
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA