Смотреть онлайн Реал Соача Кундинамарка - Internacional FC de Palmira 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Соача Кундинамарка — Internacional FC de Palmira, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .
Превью матча Реал Соача Кундинамарка — Internacional FC de Palmira
Команда Реал Соача Кундинамарка в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 22-13. Команда Internacional FC de Palmira, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-4. Команда Реал Соача Кундинамарка в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Internacional FC de Palmira забивает 1, пропускает 0.