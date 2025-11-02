Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Футбол. Беларусь - Дивизион 1 : ФК Бумпром — ФК Орша , 31 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча ФК Бумпром — ФК Орша

Команда ФК Бумпром в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды ФК Орша, в том матче победу одержали гостьи.