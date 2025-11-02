Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Бумпром - ФК Орша 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьФутбол. Беларусь - Дивизион 1: ФК БумпромФК Орша, 31 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 31 тур
Футбол. Беларусь - Дивизион 1
ФК Бумпром
Завершен
4 : 0
02 ноября 2025
ФК Орша
Смотреть онлайн
Превью матча ФК Бумпром — ФК Орша

Команда ФК Бумпром в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-12. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды ФК Орша, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ФК Бумпром
ФК Бумпром
ФК Орша
ФК Бумпром
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
ФК Орша
ФК Орша
0:3
ФК Бумпром
ФК Бумпром
Обзор

Статистика матча

Атаки
116
112
Угловые
5
3
Игры 31 тур
02.11.2025
ФК Бумпром
4:0
ФК Орша
Завершен
01.11.2025
Слоним
0:2
Niva Dolbizno
Завершен
01.11.2025
Локомотив Гомель
3:0
ФК Осиповичи
Завершен
01.11.2025
Белшина Бобруйск
-:-
БАТЕ Борисов - Резерв
Отменен
01.11.2025
Волна Пинск
5:1
FC Gomel 2
Завершен
31.10.2025
Уни Минск
0:3
Лида
Завершен
Комментарии к матчу
