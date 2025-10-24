Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Spain (W) - Sweden (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UEFA Women's Nations League: Spain (W)Sweden (W), Полуфинал . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, Полуфинал
UEFA Women's Nations League
Spain (W)
11'
32'
35'
90+3'
Завершен
4 : 0
24 октября 2025
Sweden (W)
Spain (W) icon
11'
Spain (W) icon
32'
Spain (W) icon
35'
Счет после первого тайма 3:0
Spain (W) icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
11'
Spain (W) - 1-ый Гол
17'
Угловой
Sweden (W) - Угловой
32'
Spain (W) - 2-ой Гол
35'
Spain (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
63'
Угловой
Spain (W) - Угловой
87'
Угловой
Spain (W) - Угловой
90+2'
Угловой
Sweden (W) - Угловой
90+3'
Угловой
Spain (W) - Угловой
90+3'
Spain (W) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Spain (W) — Sweden (W)

История последних встреч

Spain (W)
Spain (W)
Sweden (W)
Spain (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.10.2025
Sweden (W)
Sweden (W)
0:1
Spain (W)
Spain (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Spain (W) Spain (W)
63%
Sweden (W) Sweden (W)
37%
Атаки
90
66
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
7
0
Игры Полуфинал
28.10.2025
Sweden (W)
0:1
Spain (W)
Завершен
24.10.2025
Spain (W)
4:0
Sweden (W)
Завершен
24.10.2025
Germany (W)
1:0
France (W)
Завершен
Комментарии к матчу
