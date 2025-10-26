Смотреть онлайн Мальдонадо - Ла Лус 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Мальдонадо — Ла Лус, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingo Burgueno Miguel.
Превью матча Мальдонадо — Ла Лус
Команда Мальдонадо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-8. Команда Ла Лус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Мальдонадо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла Лус забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Ла Лус, в том матче победу одержали гостьи.