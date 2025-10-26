Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Мальдонадо - Ла Лус 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: МальдонадоЛа Лус, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Domingo Burgueno Miguel.

МСК, 26 тур, Стадион: Estadio Domingo Burgueno Miguel
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Мальдонадо
42'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Ла Лус
62'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Мальдонадо icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Ла Лус icon
62'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Ла Лус - Угловой
23'
Угловой
Ла Лус - Угловой
25'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
34'
Угловой
Ла Лус - Угловой
39'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
42'
Мальдонадо - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
62'
Ла Лус - 2-ой Гол
65'
Угловой
Ла Лус - Угловой
79'
Угловой
Ла Лус - Угловой
84'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
87'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
89'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
90+1'
Угловой
Ла Лус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,4

Превью матча Мальдонадо — Ла Лус

Команда Мальдонадо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-8. Команда Ла Лус, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Мальдонадо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла Лус забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Ла Лус, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Мальдонадо
Мальдонадо
Ла Лус
Мальдонадо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Ла Лус
Ла Лус
1:2
Мальдонадо
Мальдонадо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Мальдонадо Мальдонадо
55%
Ла Лус Ла Лус
45%
Атаки
108
94
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
15
8
Удары в створ ворот
6
5
Игры 26 тур
26.10.2025
Колон Монтевидео
1:0
Серрито
Завершен
26.10.2025
Мальдонадо
1:1
Ла Лус
Завершен
26.10.2025
Альбион Монтевидео
0:0
Централ Эспаньол
Завершен
25.10.2025
Уругвай Монтевидео
0:0
Такуарембо
Завершен
24.10.2025
Ориенталь
2:1
Атлетико Р
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA