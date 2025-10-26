Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Колон Монтевидео - Серрито 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: Колон МонтевидеоСеррито, 1/8 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 1/8 финала
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Колон Монтевидео
89'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Серрито
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
Колон Монтевидео icon
89'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Колон Монтевидео - Угловой
28'
Угловой
Серрито - Угловой
38'
Угловой
Колон Монтевидео - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,0
59'
Угловой
Серрито - Угловой
86'
Угловой
Колон Монтевидео - Угловой
87'
Угловой
Колон Монтевидео - Угловой
89'
Колон Монтевидео - 1-ый Гол
90+1'
Угловой
Серрито - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,0

Превью матча Колон Монтевидео — Серрито

Команда Колон Монтевидео в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-4. Команда Серрито, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Колон Монтевидео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Серрито забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Серрито, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Колон Монтевидео
Колон Монтевидео
Серрито
Колон Монтевидео
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Серрито
Серрито
1:2
Колон Монтевидео
Колон Монтевидео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Колон Монтевидео Колон Монтевидео
49%
Серрито Серрито
51%
Атаки
83
90
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
1
2
Игры 1/8 финала
26.10.2025
Колон Монтевидео
1:0
Серрито
Завершен
26.10.2025
Мальдонадо
1:1
Ла Лус
Завершен
26.10.2025
Альбион Монтевидео
0:0
Централ Эспаньол
Завершен
25.10.2025
Уругвай Монтевидео
0:0
Такуарембо
Завершен
24.10.2025
Ориенталь
2:1
Атлетико Р
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA