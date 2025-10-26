Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Колон Монтевидео — Серрито , 1/8 финала . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Колон Монтевидео — Серрито

Команда Колон Монтевидео в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-4. Команда Серрито, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Колон Монтевидео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Серрито забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Серрито, в том матче победу одержали гостьи.