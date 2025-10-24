Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Ориенталь — Атлетико Р , 1/8 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental .

Превью матча Ориенталь — Атлетико Р

Команда Ориенталь в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Атлетико Р, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Ориенталь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Р забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Атлетико Р, в том матче победу одержали хозяева.