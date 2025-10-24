Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Ориенталь - Атлетико Р 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: ОриентальАтлетико Р, 1/8 финала . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Oriental.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Parque Oriental
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ориенталь
23'
85'
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Атлетико Р
12'
Атлетико Р icon
12'
Ориенталь icon
23'
Счет после первого тайма 1:1
Ориенталь icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ориенталь - Угловой
5'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
12'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
12'
Атлетико Р - 1-ый Гол
15'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
19'
Угловой
Ориенталь - Угловой
23'
Ориенталь - 2-ой Гол
35'
Угловой
Ориенталь - Угловой
36'
Угловой
Ориенталь - Угловой
38'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
41'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
46'
Угловой
Атлетико Р - Угловой
55'
Угловой
Ориенталь - Угловой
85'
Ориенталь - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ориенталь — Атлетико Р

Команда Ориенталь в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-10. Команда Атлетико Р, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Ориенталь в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Р забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Атлетико Р, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ориенталь
Ориенталь
Атлетико Р
Ориенталь
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.08.2025
Атлетико Р
Атлетико Р
2:0
Ориенталь
Ориенталь
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ориенталь Ориенталь
55%
Атлетико Р Атлетико Р
45%
Атаки
90
89
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
5
3
Игры 1/8 финала
26.10.2025
Колон Монтевидео
1:0
Серрито
Завершен
26.10.2025
Мальдонадо
1:1
Ла Лус
Завершен
26.10.2025
Альбион Монтевидео
0:0
Централ Эспаньол
Завершен
25.10.2025
Уругвай Монтевидео
0:0
Такуарембо
Завершен
24.10.2025
Ориенталь
2:1
Атлетико Р
Завершен
Комментарии к матчу
