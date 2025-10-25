Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Уругвай Монтевидео — Такуарембо , 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque ANCAP .

Превью матча Уругвай Монтевидео — Такуарембо

Команда Уругвай Монтевидео в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Такуарембо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-17. Команда Уругвай Монтевидео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Такуарембо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Такуарембо, в том матче победу одержали хозяева.