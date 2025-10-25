Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Уругвай Монтевидео - Такуарембо 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: Уругвай МонтевидеоТакуарембо, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque ANCAP.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Parque ANCAP
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Уругвай Монтевидео
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Такуарембо
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Уругвай Монтевидео - Угловой
5'
Угловой
Уругвай Монтевидео - Угловой
15'
Угловой
Такуарембо - Угловой
16'
Угловой
Уругвай Монтевидео - Угловой
25'
Угловой
Такуарембо - Угловой
28'
Угловой
Такуарембо - Угловой
37'
Угловой
Уругвай Монтевидео - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
67'
Угловой
Такуарембо - Угловой
82'
Угловой
Такуарембо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Уругвай Монтевидео — Такуарембо

Команда Уругвай Монтевидео в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 6-17. Команда Такуарембо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-17. Команда Уругвай Монтевидео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Такуарембо забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Такуарембо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Уругвай Монтевидео
Уругвай Монтевидео
Такуарембо
Уругвай Монтевидео
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Такуарембо
Такуарембо
2:0
Уругвай Монтевидео
Уругвай Монтевидео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Уругвай Монтевидео Уругвай Монтевидео
39%
Такуарембо Такуарембо
61%
Атаки
72
101
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
3
2
Игры 1/8 финала
26.10.2025
Колон Монтевидео
1:0
Серрито
Завершен
26.10.2025
Мальдонадо
1:1
Ла Лус
Завершен
26.10.2025
Альбион Монтевидео
0:0
Централ Эспаньол
Завершен
25.10.2025
Уругвай Монтевидео
0:0
Такуарембо
Завершен
24.10.2025
Ориенталь
2:1
Атлетико Р
Завершен
Комментарии к матчу
