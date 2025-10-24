Смотреть онлайн Витесс - Рода 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Эрстедивизи: Витесс — Рода, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелредом.
Превью матча Витесс — Рода
Команда Витесс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Рода, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-9. Команда Витесс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Рода забивает 2, пропускает 1.