24.10.2025

Смотреть онлайн Витесс - Рода 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Эрстедивизи: ВитессРода, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелредом.

МСК, 13 тур, Стадион: Гелредом
Нидерланды - Эрстедивизи
Витесс
9'
38'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Рода
27'
84'
Витесс icon
9'
Рода icon
27'
Витесс icon
38'
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
Рода icon
84'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
9'
Витесс - 1-ый Гол
27'
Рода - 2-ой Гол
33'
Угловой
Витесс - Угловой
38'
Витесс - 3-ий Гол
41'
Угловой
Витесс - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 1,3
55'
Угловой
Рода - Угловой
84'
Рода - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
Рода - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Витесс — Рода

Команда Витесс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-17. Команда Рода, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-9. Команда Витесс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Рода забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Витесс Витесс
55%
Рода Рода
45%
Атаки
69
107
Угловые
2
2
Фолы
17
12
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
2
6
Игры 13 тур
26.10.2025
Виллем II
2:2
Маастрихт
Завершен
24.10.2025
Витесс
2:2
Рода
Завершен
24.10.2025
Алмере
1:3
Й. АЗ Алкмар
Завершен
24.10.2025
Де Графсхап
3:2
Й. ПСВ Эйндховен
Завершен
24.10.2025
Эйндховен
0:1
Венло
Завершен
24.10.2025
Хельмонд
1:2
Дордрехт
Завершен
24.10.2025
Й. Аякс Амстердам
0:1
Эммен
Завершен
24.10.2025
Й. Утрехт
0:0
ТОП Осс
Завершен
24.10.2025
Валвейк
4:2
Камбюр
Завершен
