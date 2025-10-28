Смотреть онлайн Рочдейл - Манчестер Юнайтед (21) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — England National League Cup: Рочдейл — Манчестер Юнайтед (21) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортлэнд.
Превью матча Рочдейл — Манчестер Юнайтед (21)
Команда Рочдейл в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-5. Команда Манчестер Юнайтед (21), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-18. Команда Рочдейл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Юнайтед (21) забивает 2, пропускает 2.