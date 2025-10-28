Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Рочдейл - Манчестер Юнайтед (21) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияEngland National League Cup: РочдейлМанчестер Юнайтед (21) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортлэнд.

МСК, Стадион: Спортлэнд
England National League Cup
Рочдейл
Завершен
0 : 2
28 октября 2025
Манчестер Юнайтед (21)
11'
90+3'
Man Utd U21 icon
11'
Счет после первого тайма 0:1
Man Utd U21 icon
90+3'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
11'
Man Utd U21 - 1-ый Гол
19'
Угловой
Man Utd U21 - Угловой
37'
Угловой
Man Utd U21 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Man Utd U21 - Угловой
90+3'
Man Utd U21 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Рочдейл — Манчестер Юнайтед (21)

Команда Рочдейл в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-5. Команда Манчестер Юнайтед (21), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-18. Команда Рочдейл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Манчестер Юнайтед (21) забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Рочдейл Рочдейл
37%
Манчестер Юнайтед (21) Манчестер Юнайтед (21)
63%
Атаки
42
64
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу
