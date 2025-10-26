Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Luanda City - Redonda FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнголаЧемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Luanda CityRedonda FC, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Cidadela.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio da Cidadela
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
Luanda City
28'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Redonda FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Luanda City icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
28'
Luanda City - 1-ый Гол
32'
Угловой
Luanda City - Угловой
45+3'
Угловой
Luanda City - Угловой
45+3'
Угловой
Luanda City - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
65'
Угловой
Luanda City - Угловой
78'
Угловой
Luanda City - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Luanda City — Redonda FC

Команда Luanda City в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4.

Статистика матча

Атаки
149
109
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
1
2
Игры 5 тур
29.10.2025
Sao Salvador
2:1
Петру Атлетику Луанда
Завершен
26.10.2025
Вилет де Бенгела
3:1
Саграда Эсперанса
Завершен
26.10.2025
Luanda City
1:0
Redonda FC
Завершен
26.10.2025
Академия До Лобито
1:0
Бравос до Маквис
Завершен
24.10.2025
Кабушкорп
1:1
Лунда Сул
Завершен
24.10.2025
Примейру ди Агошту
2:2
Депортиво ла Уила
Завершен
23.10.2025
Luanda City
-:-
Redonda FC
Отложен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA