Смотреть онлайн Maestro United Zambia - НАПСА Стар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Замбия — Чемпионат Замбии по футболу. Суперлига: Maestro United Zambia — НАПСА Стар, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nakambala Stadium.
Превью матча Maestro United Zambia — НАПСА Стар
Команда Maestro United Zambia в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-3.