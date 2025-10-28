Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Прескот - Хайд Юнайтед 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Северная Премьер-лига: ПрескотХайд Юнайтед, 15 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Англия - Северная Премьер-лига
Прескот
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Хайд Юнайтед
26'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хайд Юнайтед icon
26'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Прескот - Угловой
14'
Угловой
Прескот - Угловой
23'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
26'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
26'
Хайд Юнайтед - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Угловой
Прескот - Угловой
59'
Угловой
Прескот - Угловой
60'
Угловой
Прескот - Угловой
61'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
64'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
65'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
77'
Угловой
Прескот - Угловой
89'
Угловой
Прескот - Угловой
90+4'
Угловой
Хайд Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Прескот — Хайд Юнайтед

Команда Прескот в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Хайд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-9. Команда Прескот в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хайд Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 сентября 2025 на поле команды Прескот, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Прескот
Прескот
Хайд Юнайтед
Прескот
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
02.09.2025
Прескот
Прескот
0:1
Хайд Юнайтед
Хайд Юнайтед
Обзор
30.08.2025
Хайд Юнайтед
Хайд Юнайтед
2:2
Прескот
Прескот
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Прескот Прескот
61%
Хайд Юнайтед Хайд Юнайтед
39%
Атаки
112
119
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
1
5
Игры 15 тур
28.10.2025
Прескот
0:1
Хайд Юнайтед
Завершен
25.10.2025
Варрингтон
3:2
Ланкастер Сити
Завершен
25.10.2025
Уитби
3:1
Рашолл
Завершен
25.10.2025
Гейнсборо
-:-
Хебберн
Отменен
25.10.2025
Морпет Таун
-:-
Стоксбридж Парк Ст
Отменен
25.10.2025
Уэркингтон
-:-
Гизели
Отменен
25.10.2025
Юнайтед оф Манчестер
-:-
Стокктон Таун
Отменен
25.10.2025
Хенсфорд
-:-
Бамбер
Отменен
25.10.2025
Лик
-:-
Аштон Юнайтед
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA