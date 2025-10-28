Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига : Прескот — Хайд Юнайтед , 15 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Прескот — Хайд Юнайтед

Команда Прескот в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Хайд Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-9. Команда Прескот в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хайд Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 сентября 2025 на поле команды Прескот, в том матче победу одержали гостьи.