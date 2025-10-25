Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гремио U20 - Сан-Хосе Порту-Алегри (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияКубок Бразилии по футболу U20: Гремио U20Сан-Хосе Порту-Алегри (20), 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио.

МСК, 5 тур, Стадион: Арена Гремио
Кубок Бразилии по футболу U20
Гремио U20
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Гремио U20
Пенальти
Sao Jose RS U20 icon
Пенальти
Гремио U20
Пенальти
Sao Jose RS U20 icon
Пенальти
Гремио U20
Пенальти
Sao Jose RS U20 icon
Пенальти
Гремио U20
Пенальти
Sao Jose RS U20 icon
Пенальти
Гремио U20
Пенальти
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
22'
Угловой
Sao Jose RS U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Sao Jose RS U20 - Угловой
55'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
56'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
62'
Угловой
Sao Jose RS U20 - Угловой
74'
Угловой
Sao Jose RS U20 - Угловой
78'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
86'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
88'
Угловой
Гремио U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
1-ый
Гремио U20 - Пенальти
1-ый
Sao Jose RS U20 - Пенальти
2-ой
Гремио U20 - Пенальти
2-ой
Sao Jose RS U20 - Пенальти
3-ий
Гремио U20 - Пенальти
3-ий
Sao Jose RS U20 - Пенальти
4-ый
Гремио U20 - Пенальти
4-ый
Sao Jose RS U20 - Пенальти
5-ый
Гремио U20 - Пенальти

Превью матча Гремио U20 — Сан-Хосе Порту-Алегри (20)

Команда Гремио U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Сан-Хосе Порту-Алегри (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-10. Команда Гремио U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сан-Хосе Порту-Алегри (20) забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Гремио U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гремио U20
Гремио U20
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Гремио U20
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
28.06.2025
Гремио U20
Гремио U20
3:0
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Обзор
22.06.2025
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
0:2
Гремио U20
Гремио U20
Обзор
01.06.2025
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
0:0
Гремио U20
Гремио U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гремио U20 Гремио U20
63%
Сан-Хосе Порту-Алегри (20) Сан-Хосе Порту-Алегри (20)
37%
Атаки
0
0
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
