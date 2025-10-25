Превью матча Гремио U20 — Сан-Хосе Порту-Алегри (20)

Команда Гремио U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Сан-Хосе Порту-Алегри (20), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 4-10. Команда Гремио U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Сан-Хосе Порту-Алегри (20) забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды Гремио U20, в том матче победу одержали хозяева.