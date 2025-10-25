Смотреть онлайн Стамфорд - Барвелл 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Южная Премьер-Лига - Центр: Стамфорд — Барвелл, 13 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zeeco Stadium.
Превью матча Стамфорд — Барвелл
Команда Стамфорд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-15. Команда Барвелл, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-18. Команда Стамфорд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Барвелл забивает 1, пропускает 2.