25.10.2025

Смотреть онлайн Кансанши Динамос - Mines United FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЗамбияЧемпионат Замбии по футболу. Суперлига: Кансанши ДинамосMines United FC, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kansanshi Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Kansanshi Stadium
Чемпионат Замбии по футболу. Суперлига
Кансанши Динамос
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Mines United FC
Превью матча Кансанши Динамос — Mines United FC

Игры 9 тур
26.10.2025
Занако
2:0
Mutondo Stars
Завершен
25.10.2025
Maestro United Zambia
3:2
НАПСА Стар
Завершен
25.10.2025
Конкола
2:0
Грин Баффалоз
Завершен
25.10.2025
Кансанши Динамос
1:1
Mines United FC
Завершен
25.10.2025
Нкана
0:1
Муфулира Уондерерс
Завершен
22.10.2025
Кабве Уорриорз
-:-
Грин Иглс
Отложен
22.10.2025
Maestro United Zambia
-:-
НАПСА Стар
Отложен
22.10.2025
ФК Призон Лепардс
-:-
Пауэр Дайнамоз
Отложен
22.10.2025
Занако
-:-
Mutondo Stars
Отложен
Рейтинг UEFA