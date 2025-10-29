29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Copa Parana: CA Paranaense — Коритиба, Четвертьфинал . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК, Четвертьфинал
Brazil Copa Parana
Завершен
0 : 1
29 октября 2025
Статистика матча
Атаки
96
82
Угловые
5
9
Игры Четвертьфинал
